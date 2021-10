Intempéries en Plaine orientale, une alerte pour l’avenir ?

Ce mardi la Plaine orientale se réveille groggy après les violentes intempéries qui ont touché la microrégion ce lundi et jusque dans la soirée. Alors que la Haute-Corse était placée en vigilance orange pour les paramètres « orages et pluies-inondations », c’est sur le Fium’orbu et la côte est de l’île que le phénomène d’épisode méditerranéen a été le plus important occasionnant d’importants dégâts et de fortes perturbations notamment sur les communes de Prunelli di Fium’orbu et Ghisonaccia. Francis Giudici, maire de Ghisonaccia et président de la communauté de communes Fium’orbu Castellu : « Alors mon premier problème, c'est un problème d'eau puisqu'on a plus d'électricité depuis hier après-midi, donc on a plus d'eau, j'ai dû prendre un arrêté pour fermer les écoles ce matin. Et bien sûr, là on est en train de faire _l'inventaire des dégâts, des routes emportées, beaucoup de maisons isolées, de caves inondées_...Beaucoup d'évacuations toute la nuit, on est intervenu et je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont mobilisés les pompiers, EDF, ils ont été vraiment remarquables. »

Ce lundi les pompiers ont procédé à 96 interventions dont 19 mises en sécurité et un sauvetage - DR/

Jusqu’à 250 mm d’eau sont tombés au cours de l’après-midi et en début de soirée et les pompiers ont procédé à 96 interventions dont 19 mises en sécurité et un sauvetage selon le dernier bilan de situation de la préfecture de Haute-Corse. De nombreux automobilistes ont abandonné leur véhicule sur place et le réseau électrique a été fortement impacté, privant près de 20 000 foyers d’électricité au plus fort de l’épisode, 8400 l’étaient toujours ce mardi.

« Incompréhensible et scandaleux »

Durant les intempéries, c'est la situation au collège-lycée du Fium’orbu qui a concentré une bonne partie des inquiétudes. À 17h30, les cars n'ont pas pu arriver jusqu'à la cité scolaire car il y avait trop d'eau. Au final, environ 140 élèves et des personnels sont restés bloqués. Durant la journée, les parents qui le pouvaient étaient invités à venir chercher leurs enfants. Mais aucun ordre d'évacuation n'a pourtant été donné sur place alors que l'eau commençait à monter à la mi-journée…Incompréhensible et scandaleux selon Jean-Noël Profizi. Ce professeur de musique fait partie des personnels restés bloqués avec les élèves, il n'a pu quitter les lieux que vers 21h30 : “C’est un vrai scandale ! Comment peut-on arriver à mettre des enfants et des parents en danger à notre époque ? Sachant les problèmes du climat, on sait que c'est très court et que c'est très violent, je pense que là vraiment le préfet, le sous-préfet et le Dasen n'ont pas pris la mesure de la vie de nos enfants et moi je le dis clairement je suis très remonté, il pleuvait dans les classes et à 17h30 on n’arrivait pas à joindre les parents, les enfants étaient angoissés, 140 enfants, on les a fait manger. Toute l'équipe, les enseignants, la vie scolaire, l’administration, l'intendance, tout le monde a fait le travail, on les a réconfortés, mais ça ne doit pas arriver. Que l'on vienne visiter les collèges juste pour faire des visites de courtoisie ça ne nous intéresse pas, _quand il y a des décisions à prendre on ne doit pas mettre la vie de nos enfants en danger, c'est inacceptable._”

Dans son dernier communiqué ce mardi, la préfecture de Haute-Corse rappelle que « dès 14h, les pluies ont été particulièrement fortes sur la zone, aussi un départ anticipé n'aurait pas été possible : les consignes en cas de vigilance orange sont de ne pas se déplacer et d’attendre la fin de l'épisode. Ensuite, les élèves ont toujours été en sécurité dans les locaux de l'établissement où ils étaient encadrés par les personnels de l'éducation nationale et un officier des pompiers dépêché sur place dès que cela a été possible. L'électricité a été rétablie de manière prioritaire sur ce site dès 19h et _les enfants disposaient d'eau et de nourriture_. Les liens avec le maire de la commune, la proviseure et les parents ont été permanents tout au long de l'épisode. Dès que les pluies ont cessé, la préfecture a coordonné le retour des enfants chez eux, soit via le passage des parents, soit via des bus de transport scolaire dépêchés par la collectivité de Corse. A 21h30 les derniers enfants avaient retrouvé leur foyer. »

« Nous n’étions pas prêts ! »

Ce mardi, l’heure est également au bilan notamment pour les élus locaux et au constat. André Rocchi, le maire de Prunelli di Fium’orbu se disait d’ailleurs très inquiet pour l’avenir ce matin sur notre antenne. Selon lui le pire a été évité mais cela n’est dû qu’au phénomène météorologique lui-même et dans le futur, sans anticipation, les conséquences pourraient être bien plus dramatiques en plaine orientale : “Je suis surtout inquiet parce que je pense que ça pourrait être une simple alerte par rapport à notre avenir, c'est à dire cet épisode méditerranéen est sans doute appelé à recommencer un jour ou l'autre et là, nous n'étions visiblement pas prêts à tous les niveaux, vu la violence de cet épisode météorologique. Il n'y avait pas d'électricité ce matin, il n'y a plus d'eau courante du tout dans les 2 communes (Ghisonaccia et Prunelli di Fium’Orbu). Les dégâts sont très importants, des lotissements entiers sont envahis par l'eau et les maisons ont été désertées. Nous avons recueilli les habitants au foyer logement, le centre de vaccination qui était tout neuf est entièrement détruit. Il y a de très nombreuses voitures abandonnées dans les cours d'eau. Pour l'instant, on a fait le tour, mais aucune victime, je n'ai pas eu d'appel en ce sens, mais le Fium’Orbu va mettre du temps à panser ses plaies. Des bébés de 5 mois, des femmes enceintes ont dû être accueillis dans le bâtiment pour personnes âgées, notre chance a été que _l’épisode méditerranéen s'est arrêté au Piémont et n'a pas touché la montagne sinon je pense que la géographie même de la plaine orientale aurait pu être modifiée_. Ce matin on voit des cratères le long de de la rivière qui a changé de cours par endroits.”