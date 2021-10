Intempéries en Provence : "Il y a eu un mini loupé" sur les écoles, selon Christian Kert

Après la fermeture de toutes les écoles d'une partie de la Provence lundi face aux intempéries, le président de l'association française pour la prévention des catastrophes naturelles estime qu'il y a eu "un mini loupé".

La fermeture des écoles dans les Bouches du Rhône et le Var à cause des intempéries a donné lieu ce lundi à un "léger" cafouillage. Dans l'académie d'Aix-Marseille : vers 8h, le recteur recommandait de garder les enfants, mais garantissait un accueil. Contre-ordre moins d'une heure plus tard : tous les parents ont été sommés de venir récupérer leurs enfants avant midi.

Sur France Bleu Provence, le président de l'association française pour la prévention des catastrophes naturelles reconnait qu'il y a eu "un mini loupé", mais "il ne faut pas qu'on perde de vue l'utilité absolue de ces dispositifs, estime Christian Kert. À Nimes, lors des inondations de 1988, on ne disposait pas de ces outils".

Revoir l'interview de Christian Kert :