Intempéries en Vaucluse : plusieurs routes rouvertes à la circulation

La RD 900 inondée et coupée à la circulation à hauteur de Bonpas à Caumont-Sur-Durance (Vaucluse), 2 décembre 2019.

Avignon, France

Trois départements du sud-est sont en vigilance crues ce samedi 21 décembre à midi : Le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. La voie Léo, derrière la gare TGV d'Avignon reste fermée à la circulation à cause des inondations. De même pour la route départementale 900, déviation de Caumont-sur-Durance entre Bonpas et la RD973 (quartier Les Balarucs, route de Cavaillon). Malgré tout la situation s'améliore un peu en Vaucluse, plusieurs route viennent de rouvrir :

- La RD96 à Monieux

- La RD31 (route de Velleron) entre les giratoires de la RD38 et de la RD28

- La RD 87 entre Monteux et Bédarrides , avec un renforcement de signalisation sur certaines zones sensibles en rives

- La RD38 entre la RD31 et la RD16, portion longée par la Nesque, réouverture avec renforcement de la signalisation sur certaines zones sensibles en rives

- La RD24 et la RD15 à Cavaillon, avec renforcement de signalisation sur certaines zones sensibles en rives