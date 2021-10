La Métropole de Montpellier ferme ses parcs, ses jardins et son zoo, ces samedi et dimanche 31 octobre 2021. Elle est inquiète des rafales de vent prévues ce week-end.

Intempéries : fermeture du zoo, des parcs et des jardins de la Métropole de Montpellier

Les jardins et parcs de la Métropole de Montpellier sont fermés pendant deux jours (Image d'illustration)

Le zoo du Lunaret ainsi que tous les parcs et jardins de la Métropole de Montpellier sont fermés, ces samedi et dimanche 31 octobre 2021. L'Hérault est en vigilance jaune pour "vents violents", "orages", "pluie-inondations" et "crues" jusqu'à dimanche, minuit. La Métropole craint que les rafales de vent, qui pourraient monter jusqu'à 80 km/h, ne provoquent des accidents.

La Ville et la Métropole appellent à la vigilance et au respect des consignes de sécurité.