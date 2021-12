Après les fortes pluies de ces derniers jours, le niveau de l'Adour monte. Le fleuve est placé en vigilance orange crue dans le Gers et les Landes.

Intempéries : l'Adour placé en vigilance orange crues dans les Landes et le Gers

C'est la conséquence des très fortes pluies de ces derniers jours : une "crue significative pouvant occasionner des débordements dommageables" est envisagée sur l'Adour, avertit ce jeudi 9 décembre Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues. L'Adour est placé en vigilance orange sur le tronçon dit "Adour moyen", qui va de Cahuzac (Gers), jusqu'à Onard (Landes), lieu de confluence avec la Midouze.

"Un nouvel événement pluvieux assez conséquent est prévu jeudi et se poursuivra au moins jusqu'à vendredi soir", prévient Vigicrues, tout en précisant que "les premiers débordements sont déjà en cours et ils vont continuer de progresser toute cette journée de jeudi et vendredi."

Les autres tronçons de l'Adour sont eux placés en vigilance jaune, un cran en dessous du orange, tout comme la Midouze.