Intempéries : la commune de Pierrefeu-du-Var coupée du monde

Pierrefeu-du-Var, France

Depuis ce samedi midi, la Ville de Pierrefeu-du-Var est coupée du monde. Les Départementales 12, 13 et 14 qui desservent la commune ont été fermées à la circulation. On ne plus accéder à la commune. C'est le Département du Var qui a pris cette décision en concertation avec la municipalité. Avec les fortes pluies tombées ces dernières heures, la Rivière Le Réal Martin est sortie de son lit et ses eaux ont inondé les routes. Malgré la situation sur France Bleu Provence le maire de la commune se veut rassurant.

Nous avons procédé à quelques évacuations préventives, il n'y a pas de problème avec l'hôpital psychiatrique. La situation est sous contrôle - Patrick Martinelli

Par ailleurs, depuis ce samedi matin, la commune a dû procéder à quatre évacuations préventives. Six patients de l'hôpital psychiatrique ont également du être relogés au centre hospitalier.