Intempéries : la Gironde en orange, des pluies exceptionnelles attendues

Les orages de la nuit de vendredi à samedi risquent de n'avoir été qu'un simple amuse-bouche. Car les 48 heures à venir s'annoncent autrement plus épicées.

Dans son bulletin de ce samedi 16h, Météo France place la Gironde en alerte orange pluies et inondations au minimum jusqu'à lundi matin évoquant un "événement exceptionnel".

Un à deux mois de pluie en 36 heures

Entre dimanche après-midi et lundi midi, sur le département, il devrait tomber entre 50 et 100mm d'eau en phases successives avec du vent pouvant atteindre en rafales 60 à 70 km/h.

Mais à certains endroits, comme sur le Bassin d'Arcachon, les cumuls pourraient atteindre de 100 à 160mm en 36 heures, soit l'équivalent d'un à deux mois de pluie.

De forts cumuls de pluie sont attendus. - Météo France

L'amélioration arrivera par la côte mais pas avant le milieu de la journée de lundi. L'épisode pluvieux laissera place à un temps plus sec et beaucoup plus froid.