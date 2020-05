Intempéries : la Gironde passe en vigilance rouge

Dans son bulletin de ce dimanche 16h, Météo France a élevé son niveau d'alerte aux pluies pour la Gironde et les Landes. Signe d'un phénomène de nature exceptionnelle.

De l'orange au rouge. L'épisode pluvieux annoncé depuis ce samedi sur la Gironde risque d'être plus intense que prévu. Météo France vient en effet de colorier notre département, ainsi que celui des Landes, en rouge.

Entre ce dimanche après-midi et lundi à la mi-journée, les fortes précipitations vont s'enchaîner, donnant des cumuls importants (20 à 30mm par heure) sur des sols déjà saturés. Le risque d'inondation est donc particulièrement élevé y compris dans des zones rarement inondables. Les ruisseaux, les fossés et les réseaux d'assainissement pourraient déborder et parfois de manière torrentielle.

Chez nous, c'est le sud de la Gironde qui risque d'être le plus touché avec un pic attendu vers 22 heures ce dimanche. météo France y prévoit 100 à 150 mm de pluie, soit l'équivalent de un à deux mois de précipitations. Le conseil départemental a d'ailleurs étendu son dispositif d'astreinte pour le sud Gironde, passant de trois à six équipes.

La situation oblige donc à la plus grande prudence. Les déplacements sont d'ailleurs fortement déconseillés. Dès ce dimanche après-midi, une route inondée était signalée à Béguey et une intervention était en cours à Pujols.