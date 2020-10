INTEMPERIES - La tournée périlleuse du facteur de Saint Martin Vésubie auprès des sinistrés

Le groupe La Poste qui compte une centaine d'agents et douze bureaux dans les trois vallées sinistrées des Alpes maritimes a du faire preuve d'imagination pour distribuer le courrier. 19 jours après la tempête la distribution est en partie rétablie.

Albert s'est harnaché à une tyrolienne pour passer au dessus de la Vésubie ! ... du courrier acheminé par hélicoptère... du jamais vu à La Poste.

Pour Christine Bord Le Tallec, déléguée régionale du groupe La Poste pour la région PACA, "on a du faire preuve de beaucoup de bon sens et d'imagination pour assurer notre service de livraison de proximité. Dans certains vallées comme à La Tinée, nous distribuons aussi des repas aux seniors... Nous avons multiplié les initiatives, des agents ont même aidé les habitants à déblayer la boue."

30 agents ont signalé des difficultés

"Dès le soir de la tempête nous avons fait un état des lieux : 30 agents sur une centaine ont rencontré des difficultés. Certains sont restés bloqués dans la boue, d'autres ont perdu leur maison... nous avons mis en place une cellule pour les prendre en charge au sein de l'entreprise."

Réouverture de la Poste de Tende

19 jours après le passage de la tempête le bureau de Tende peut enfin ouvrir, mais pas encore ceux de Breil-sur-Roya et de Roquebillère. Un service très attendu car même si près de la moitié des habitants ont quitté les zones sinistrées ceux qui restent ont besoin de réaliser par courrier leurs démarches notamment auprès des assurances.

la grande débrouille pour la tournée

Ensuite il a fallu lancer une nouvelle organisation. Chaque vallée a du s'organiser. A Saint Martin Vésubie, où 80 maisons et chalets ont disparu, Albert bientôt à la retraite est devenu un héros. Le facteur "courage" qui a fait des trajets en tyrolienne et qui a marché"avec la sacoche sur le dos comme autrefois ". Dans son secteur tous les accès routiers notamment sur le quartier du Boréon et à Venanson sont détruits.

Albert le Postier s'est d'abord organisé pour trier, stocker, contacter les clients. "A Saint Martin aucune habitation de mes clients n'est accessible par la route et je distribue aussi le courrier sur la place du village en le donnant directement aux passants descendus de la montagne pour se ravitailler. "