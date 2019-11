Intempéries : le point dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance orange pluie inondations et orage ainsi qu'en vigilance jaune vagues submersion. Jusqu'à 100 mm de pluie sont déjà tombés dans l'ouest du département. Les prévisionnistes en annoncent encore autant jusqu'à la fin de l'épisode (dans la nuit de samedi à dimanche) notamment sur les reliefs.

Une circulation perturbée

Certaines chaussées sont inondées. C'est le cas de la RN 99. Cette route est fermée entre la sortie Saint-Augustin et l'aéroport de Nice. La route du bord de mer entre Villeneuve-Loubet et Antibes est fermée également. Les parcs, les jardins et le sentier du littoral de Nice sont interdits.

La circulation des poids-lourds de plus de 19 tonnes est interdite du Var à Vintimille donc dans tout le département des Alpes-Maritimes.

Des éboulements

Il n'y a pas de victimes pour le moment mais plusieurs éboulements se sont produits dans le département. Des arbres sont également tombés sur les routes donc les autorités appellent à la prudence à reporter vos déplacements le plus possible. Par exemple, à Nice, dix personnes ont été évacuées avenue Pessicart dans la nuit de vendredi à samedi car un éboulement condamne l'accès à leur immeuble. Un glissement de terrain s'est également produit chemin des platanes à Nice.

Certaines communes comme Biot ou encore Mandelieu mettent en place des hébergements d'urgence.

Les sapeurs-pompiers ont réalisé 130 interventions depuis le début de l'épisode pluvieux, dont 95 depuis 8h. Des opérations de reconnaissance sont en cours. Ils conseillent de ne pas s'approcher des cours d'eau.