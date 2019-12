Intempéries : le point sur la situation dans les Alpes-Maritimes

Les Alpes-Maritimes sont à nouveau très touchées par l'épisode méditerranéen de ce week-end. Une semaine après les premières inondations, l'ouest du département doit faire face à de gros dégâts. Météo France revoit la vigilance à la baisse: les Alpes-Maritimes sont actuellement en vigilance jaune pluie inondation et avalanche, ce qui ne signifie pas qu'il faut cesser d'être vigilant.

Des centaines d'habitations inondées

À Mandelieu, Cannes et Pégomas des centaines de caves, de parking et surtout d'habitations sont ravagées par les eaux. En quelques heures il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de pluie. Actuellement 500 foyers sont toujours privés d'électricité à Mandelieu.

Des difficultés de circulation

De manière plus générale, les routes sont en mauvaise état et donc fermées sur la bande littorale à Biot, Pégomas ou encore Mandelieu. Il y a eu des chutes d'arbres et des éboulements donc soyez prudents si vous prenez la route. L'autoroute A8 a rouvert mais certains échangeurs restent fermés. La circulation des trains est toujours interrompue entre Cannes et Grasse.

Plus de 50 établissements scolaires fermés

Certaines routes étant inaccessibles, plus de 50 établissements scolaires sont fermés à Mandelieu, Cannes, Pégomas et Vallauris. Consultez la liste complète.