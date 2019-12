Intempéries : le point sur les interventions et les conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Le département des Alpes-Maritimes est placé ce vendredi en vigilance orange pluie-inondation, vagues submersion et avalanches. On fait le point sur les interventions des secours et les conditions de circulation.

Alpes-Maritimes, France

Les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange pour pluie-inondation, vagues submersion et avalanches. Un épisode méditerranéen s'abat jusqu'à ce vendredi soir sur le sud-est du pays. Trois semaines après les inondations dans l'ouest du département, les sols sont saturés. Le fleuve Var est en vigilance orange pour risques de crue. D'autres cours d'eau ont un niveau élevé.

Plus de 500 pompiers mobilisés

Les secours ont effectué six interventions depuis le début de l'épisode. Quelque 563 pompiers sont mobilisés. Ils sont intervenu pour deux inondations à Levens et Nice, et à Roquefort-les-Pins et à Nice, pour des tôles de travaux tombés de toits. Un groupe inondation des Bouches-du-Rhône est arrivé ce vendredi matin pour renforcer les rangs des pompiers des Alpes-Maritimes. L'hélicoptère Dragon 06 est aussi mobilisé.

Circulation perturbée

Il y a également eu des chutes d'arbres sur plusieurs routes du département, à Saint-André et à Nice par exemple. Les gendarmes sont aussi sur le pont : ils interviennent sur les routes secondaires de l'arrière pays. Un arbre a chuté juste avant midi à la sortie de Carros direction Le Broc.

Il y a eu un léger éboulement de pierres à Valberg sur la route départementale 28. La circulation se fait sur une voie. Le passage de la Siesta à Antibes est également fermé en raison d'inondations.

Appels à la prudence

La préfecture des Alpes-Maritimes appelle à la plus grande prudence. Pour l'instant, les centre commerciaux n'ont pas l'obligation de fermer, mais il est recommandé de ne pas s'y rendre et d'éviter de prendre la route. Les sorties en bord de mer et les activités nautiques sont proscrites. Les stations de ski sont fermées en raison du risque avalanche (4 sur 5). L'accès aux parcs départementaux et aux massifs forestiers est également interdit.