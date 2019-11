Le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge depuis 16 heures ce samedi après-midi. Si de nombreuses routes sont coupées, le trafic SNCF est également interrompu à l'est de Toulon. Aucun train ne devrait circuler d'ici dimanche matin.

Intempéries : le trafic SNCF coupé entre Toulon et Saint-Raphaël jusqu'à demain matin

Le trafic SNCF est à l'arrêt dans le Var et les Alpes Maritimes suite aux intempéries

Avec les intempéries qui frappent le sud-est de la France, le Var et les Alpes-Maritimes placées en vigilance rouge, la circulation des trains est totalement interrompue entre Toulon et Saint-Raphaël depuis ce samedi après-midi. Le trafic SNCF ne devrait pas reprendre avant, au mieux, 8 heures dimanche matin. Les voies sont sous les eaux. Des trains de reconnaissance se sont engagés sur les voies et les dégâts sont importants : les systèmes de sécurité ont été touchés, des problèmes également sur certains passages à niveaux. Un poteau électrique est également couché sur les voies.

La circulation ne pourra reprendre sans une inspection totale du réseau. Inspection qui n'est pour le moment pas possible. Aussi, la SNCF indique que la circulation ne pourra pas reprendre avant demain matin 8 heures, au mieux.