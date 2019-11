Intempéries : le Vaucluse en alerte face à la montée des eaux

Apt, France

Le Var et les Alpes-Maritimes ont été placés en alerte rouge pluie-inondation ce samedi 23 novembre et l'alerte est orange dans cinq départements du sud-est dont le Vaucluse, selon le dernier bulletin de Météo france. Le niveau des cours d'eau a grimpé à cause des pluies torrentielles : la Durance, l'Aygues et l'Ouvèze sont en vigilance jaune aux crues.

Le Calavon-Coulon lui est en vigilance orange. "On s'attend à ce que le niveau monte encore cette nuit", prévient la maire d'Apt, Dominique Santoni. Toutes les équipes de la police municipale sont sur place. Les agents font des rondes dans les quartiers situés en bordure du cours d'eau, pour vérifier l'état des habitations. Un bâtiment de la mairie a été ouvert "pour les randonneurs et au cas où on aurait des gens à évacuer", précise Dominique Santoni. Par ailleurs une grue est au niveau du pont de la Bouquerie pour enlever les troncs qui "arrivent des Alpes-de-Hautes-Provence, détaille la maire, qui risqueraient de constituer un barrage et d'inonder la ville."

Le niveau du Rhône lui non plus n'a pas cessé de monter dans l'après-midi, samedi 23 novembre. Il a dépassé les 4 mètres de hauteur à Avignon, vers 18 heures 30, d'après les dernières informations de Vigicrues Grand-Delta. Des voitures encore stationnées sur le parking des Allées de l'Oulle, situé à proximité du cours d'eau et fermé jusqu'au lundi 25 novembre, ont été évacuées par les services de la Ville. Les véhicules ont été ont été déplacés sur le parking de l'Île Piot.

Les pompiers "sur le qui-vive" en vaucluse

Les pompiers vauclusiens ont une activité soutenue à cause des intempéries ce samedi 23 novembre.