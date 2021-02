Intempéries : les entrées de l'A89 en Dordogne interdites aux camions en direction de Clermont

Toutes les entrées de l'A89 en Dordogne ont été fermées pour les poids-lourds ce midi en direction de Clermont-Ferrand. La fermeture qui a été validée par des arrêtés préfectoraux concerne les camions de plus de 3 tonnes 5. Tous les camions qui se dirigeaient vers Clermont ont donc été bloqués au niveau de la barrière de La Bachellerie et de celle de Terrasson, ainsi que des échangeurs suivants en Corrèze.

Pluies verglaçantes et neige

Météo France prévoit des pluies verglaçantes sur le Massif Central à partir de 16h, suivies de chutes de neige. Dans un communiqué la société Vinci Autoroute explique que les conditions de circulation seront difficiles sur une bonne partie de leur réseau " des pluies verglaçantes et des chutes de neige sont attendues au cours de l’après-midi sur les autoroutes A711, A72, A89. Des chutes de neige avec des quantités pouvant aller jusqu’à 15 cm en plaine sont également attendues dans après-midi sur la région lyonnaise et au nord de la Vallée du Rhône sur les autoroutes A46 et A7."Bison fûté conseille aux routiers de ne pas emprunter ces itinéraires et de différer leurs déplacements.

Et dans les départements voisins de la Dordogne, il n'y a pas que l'autoroute qui sera touchée par des restrictions de trafic. Dés 4h demain matin, les camions ne pourront plus rouler en Haute-Vienne et en Creuse. Dans ces départements, tous les véhicules seront soumis à des limitations de vitesse et à une interdiction de dépassement.