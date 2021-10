Intempéries : les quartiers de l'Est de Marseille déjà touchés ce lundi matin

Les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge pluie-inondation ce lundi avec déjà des conséquences dans les quartiers Est de Marseille : un éboulement à Saint-Marcel et l'Huveaune en crue.

Les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge pluie-inondation ce lundi, avec un deuxième épisode violent attendu dans l'après-midi sur le département. Les fortes pluies de ce matin ont déjà des conséquences dans les quartiers Est de Marseille.

A Saint-Marcel, le mur d'une maison s'est effondré route de la Valentine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Huveaune est en crue, bien visible rue Dravet sous le pont sncf et sur le pont de l'Huveaune.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jusqu'à 200 litres d'eau par mètre carré sont tombés dans l'Est de Marseille ce lundi matin, soit l'équivalent de ce qu'il pleut en plus de trois mois d'octobre dans ce secteur. Les marins-pompiers sont intervenus des dizaines de fois ce lundi matin, notamment à Valmante, où une voiture a été immergée. Le conducteur est sain et sauf.

Véhicule abandonné impasse du cordeau dans le 11e arrondissement de Marseille © Radio France - Fabien Le Dû

Une coulée de boue s'est produite dans le quartier de la Barasse (11e), le maire de Marseille Benoît Payan s'est rendu sur place.

Un nouvel épisode de fortes pluies est annoncé cet après-midi.