Intempéries : onze départements placés en vigilance orange neige et verglas

La neige va s'intensifier dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central ce samedi. Météo France place onze départements en vigilance orange "neige-verglas" à partir de 20 heures ce samedi. Il s'agit de la Creuse, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, les deux Savoies, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne.

Neige-Verglas : 11 départements en vigilance orange dans le Massif central, les Alpes du nord et les Pyrénées © Radio France - Éric Turpin

"Des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes sont attendus" dans les deux prochains jours, selon Météo France, qui explique que "les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau", avec "quelques dégâts pouvant affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone."

Selon Météo France, "il neige faiblement des Alpes aux Pyrénées ce samedi après-midi dès 500 à 800 m d'altitude du nord au sud." Ces chutes de neige vont s'intensifier dans la soirée de samedi et dimanche "sur l'ensemble des massifs". Dans les Alpes et dans le Jura, entre 20 centimètres et 40 centimètres de neige sont attendus. Dans le Massif central, entre 10 centimètres et 30 centimètres de neige sont attendus.

Météo France appelle donc à limiter au maximum les déplacements ce week-end dans ces onze départements.