Les rafales de vent ont atteint jusqu'à 125 km/h, ce jeudi après-midi en Vendée, plus de 100 km/h sur le littoral de Loire-Atlantique. Sans surprise, les sapeurs-pompiers des deux départements ont été très sollicités avec plus d'un centaine d'interventions réalisées, en quelques heures.

Intempéries : plus d'une centaine d'interventions des pompiers en Loire-Atlantique et en Vendée

Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique et de Vendée ont réalisé plus d'une centaine d'interventions, ce jeudi après-midi, en raison des intempéries qui ont balayé les deux départements.

Ça n'a pas pu vous échapper : le vent a soufflé très fort, ce jeudi après-midi, en Loire-Atlantique et en Vendée. A certains endroits des deux départements, il a également plu et très ponctuellement grêlé. Et les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire. En quelques heures, ils ont réalisé plus d'une centaine d'interventions pour des inondations de locaux, des chutes d'arbres, des opérations de bâchages, de protections et de sécurisation d'objets qui menaçaient de tomber sur la voie publique. Aucune victime n'est à déplorer.

450 foyers sans électricité en Vendée

La Vendée n'a pas été épargnée par cette dépression. Selon Climat-Vendée, le vent a soufflé fort sur les côtes avec des rafales jusqu'à 125 km/h sur l'Île d'Yeu et 106 km/h à Noirmoutier ce qui a entraîné de nombreux appels et plus de 35 interventions des pompiers vendéens dans une vingtaine de communes. Ce jeudi soir, quelque 450 foyers sont privés d'électricité dans le secteur de Sallertaine, près de Challans.

Enedis qui a dépêché deux de ses équipes sur place assure avoir localisé le problème, aux alentours de 19 heures. Les techniciens s'affèrent désormais pour permettre aux clients d'être de nouveau alimentés. Par ailleurs, le fournisseur d'électricité anticipe quelques brèves coupures d'électricité, ce vendredi dans le nord-ouest du département, le temps de réparer les dommages occasionnés par ce coup de vent. Autre conséquence de ces intempéries : le fleuve Le Lay est mis en alerte crue de niveau jaune. Des débordements pourraient avoir lieu, vendredi en fin de matinée.