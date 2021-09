Intempéries : Savoie et Haute-Savoie en vigilance orange pluie-inondation

L'épisode orageux qui touche depuis mardi le sud et le centre de la France se décale vers l'Est. Savoie et Haute-Savoie sont désormais placées en vigilance orange pluie-inondation. Météo France prévoit des cumuls de précipitations importants jusqu'à jeudi matin.

Après l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Ain sont à leur tour placés en vigilance orange pluie-inondation. L'épisode orageux qui touche depuis mardi le sud et le centre de la France, avec des conséquences spectaculaires dans le Gard, se décale en effet vers l'Est. Météo France prévoit des cumuls de précipitations importants jusqu'à jeudi matin.

Jusqu'à 80 millimètres de pluie en quelques heures

Les intempéries, dont le pic est attendu en fin de journée et en la soirée, devrait perdurer une bonne partie de la nuit. Des cumuls de 50 à 80 millimètres sont attendus en quelques heures selon Météo France, pouvant atteindre 120 millimètres m sur l'ensemble de l'épisode. Le secteur de l'avant pays-savoyard devrait être particulièrement concerné.