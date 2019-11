Le Var et les Alpes-Maritimes sont redescendus en vigilance orange pluies-inondations ce dimanche matin, ainsi que les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Puy-de-Dôme. La nuit a été très agitée avec l'équivalent de deux mois de précipitations en 24 heures.

Intempéries sur la côte d'Azur : deux disparus, des centaines de sinistrés et de nombreux dégâts

De nombreuses routes sont impraticables car complétement inondées. (Ici la route entre Villeneuve Loubet et Antibes)

Les Alpes-Maritimes et le Var repassent ce dimanche matin en vigilance orange pluie et inondation. Ces deux départements étaient jusqu'ici en vigilance rouge. La vigilance rouge "crue" est également levée dans le Var, le département repasse en orange. L'Ardèche, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse restent placés en vigilance orange pour ce même risque de crue. La vigilance orange pour les avalanches, qui concerne les Alpes-Maritimes depuis hier, est maintenue.

Cinq départements sont en vigilance orange aux inondations et pluies-inondations - ©Météo France

Deux hommes toujours portés disparus

Un habitant de Muy dans le Var est tombé à l'eau alors qu'il était secouru par les pompiers. Leur bateau a chaviré. Les trois pompiers à bord et les trois civils qu'ils transportaient sont tous tombés à l'eau, et un des civils n'a pas été retrouvé.

Les recherches pour retrouver l’homme de 77 ans, disparu samedi matin à Saint-Antonin-du-Var près d’un cours d’eau, ont été arrêtées, selon France Bleu Provence. Elles sont rendues périlleuses en raison des intempéries. Le septuagénaire est sorti de chez lui vers 5h samedi matin et s’est approché du cours d’eau.

Les autorités rappellent les consignes de sécurité. La préfecture des Alpes-Maritimes appelle la population à rester à l'intérieur. Il est strictement déconseillé de se rendre dans les parkings pour récupérer des voitures. Il ne faut évacuer que sur ordre des autorités et privilégier les points hauts en cas d'inondations comme par exemple les étages des maisons.

Sur France Bleu Provence, le préfet du Var a expliqué que la situation était stabilisée, la tendance étant à la décrue mais pour autant, la menace n'est pas écartée. L’accès à tous les massifs forestiers du département du Var est interdit au public jusqu’à nouvel ordre en raison des risques de chutes d’arbres et de glissements de terrains.

Le pire est derrière nous mais l'épisode n'est pas terminé - Jean-Luc Videlaine, préfet du Var

Le pic de la crue pas encore atteint partout

Dans le Puy-de-Dôme, la crue de l'Allier est arrivée au cours de la nuit. Des inondations ont touché le secteur de Brassac-les-Mines vers trois heures du matin. Le pic de crue doit encore avancé, il est attendue vers Coudes et Vic-le-Comte vers la mi-journée.