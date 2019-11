Intempéries: Toulon s'attend au pire

Toulon, France

La ville surveille de très près la situation actuellement en raison de la vigilance rouge, on s'attend à de fortes pluies dans les prochaines heures. Un poste de commandement est ouvert depuis hier soir.

Une grosse masse pluvieuse est annoncée pour 18 heures au dessus de Toulon. Elle devrait stationner jusqu à 19h30 au moins. Par précaution le maire a fermé prématurément le marché de Noël. Le spectacle équestre de Bartabas Zingaro, est annulé sur plages du Mourillon. Des plages extrêmement abîmées avec depuis hier soir de nombreuses et puissantes vagues. Des barrières interdisent l'accès mais de nombreuses personnes sautent les barrières pour s'approcher et prendre des photos. C'est interdit et très dangereux.lundi.

Dès lundi le maire Hubert Falco demandera la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle