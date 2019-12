Intempéries: tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes fermés ce vendredi

La préfecture des Alpes-Maritimes a décidé de fermer tous les établissements scolaires pour la journée du vendredi 20 décembre à cause des intempéries annoncées.

Nouvelles vague d'intempérie et de houle importante ce vendredi

Alpes-Maritimes, France

Face aux intempéries prévues ce vendredi (de fortes pluies attendues toute la journée dans le département), les autorités préfectorales des Alpes-Maritimes ont décidé de fermer tous les établissements scolaires : les écoles, collèges et lycées. Les crèches pourraient également être fermées. La ville de Mandelieu a déjà pris un arrêté allant dans ce sens. Les transports scolaires seront alors forcément suspendus.

Par ailleurs, le préfet déconseille les déplacements. Une vigilance orange "pluies et inondations" sera décrétée à partir de 9 heures vendredi matin. Le moyen pays sera particulièrement arrosée : environ 130 mm d'eau en moyenne dans certains secteurs. La mer sera démontée et la houle va monter fort. Une vigilance orange pour "vagues et submersion" sera prise à la mi-journée de vendredi par Météo France.