Intempéries : tout un quartier d'Igon isolé après l'affaissement du pont de l'Ouzom

Le pont de l'Ouzom à Igon, en plaine de Nay, n'aura pas résisté aux crues de ce début de semaine en Béarn. La puissance du courant et les débris charriés par l'eau ont endommagé l'ouvrage ce lundi 10 janvier : son pilier central s'est brisé, entraînant l'affaissement de tout le pont qui s'est presque effondré. A cause des dégâts, la voie est donc fermée à tous, aux piétons comme aux voitures.

Un quartier coupé du reste du village

Sauf que de l'autre côté de ce pont, il y a une trentaine de maisons et une soixantaine d'habitants qui se retrouvent isolés du reste du village. Le centre n'est qu'à une centaine de mètres mais pour le rejoindre, il faut faire un détour par l'étroite voie verte, normalement réservée aux vélos, mais qui a été exceptionnellement ouverte aux véhicules pour désenclaver le quartier.

La voie verte a été ouverte aux riverains afin qu'ils puissent circuler librement malgré l'affaissement du pont © Radio France - Flore Catala

L'autre conséquence de l'affaissement du pont, ce sont des dégâts sur les canalisations et les approvisionnements en eau, électricité et gaz pour les habitants du quartier. Si les deux premières ressources ont pu être rapidement rétablies, le gaz est plus sensible, et les habitants en restent pour le moment privés. Des chauffe-eau ont donc été installés dans la maison en ayant besoin, en attendant qu'une solution soit trouvée.

Plus personne ne peut passer par le pont de l'Ouzom © Radio France - Flore Catala

Une situation qui va durer

Malheureusement, la situation risque de durer concède le maire de la commune, Marc Labat : "On s'attend à ce qu'il y ait des travaux sur toute l'année 2022 avant que le passage soit remis en fonction". Un temps long, et un chantier qui risque de représenter un sacré budget pour la commune, car le pont de l'Ouzom était un ouvrage non assurable, et non couvert par l'état de catastrophe naturelle. "Il y a des solutions, on va toquer à toutes les portes pour avoir de l'aide" explique le maire "mais financièrement ça devient la priorité absolue pour le village et pour notre municipalité, donc ça bouscule tout".

Le maire de la commune d'Igon, Marc Labat © Radio France - Flore Catala

Le quotidien aussi est chamboulé par ces dégâts, mais la mairie s'est assurée de la continuité des services pour le quartier isolé. Le courrier pourra encore être relevé et déposé, et les poubelles ramassées.