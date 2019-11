Intempéries : un homme porté disparu dans le Var, des centaines d'évacuations dans le Sud-Est

Un homme de 77 ans est activement recherché dans le Var, il a disparu près d'un cours d'eau en crue dans la nuit de vendredi à samedi. Dès l'aube, pompiers et gendarmes ont commencé à sonder la rivière à Saint-Antonin-du-Var. Le département a été placé par Météo France comme onze autres en vigilance orange : la Haute-Loire (placée en vigilance ce samedi matin), les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche pour orages-pluie-inondation, la Drôme, l'Isère et la Loire pour vents violents et l'Aveyron pour risques de crues et inondations.

12 départements du Sud-Est sont en vigilance orange orages-pluie-inondations, vents violents ou risques de crues. - © Météo France

De nombreuses évacuations préventives

Toujours dans le Var, les pompiers ont évacué ce samedi matin 600 personnes à Hyères, dans le quartier de l'Oratoire, ainsi que huit personnes à Sollies-Pont, après que le fleuve du Gapeau est sorti de son lit à plusieurs endroits du département. "Il faut tout faire pour rester chez soi, et écouter en permanence les messages des autorités", demande Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères. A Fréjus, 150 personnes ont été évacuées et neuf à Roquebrune-sur-Argens. Les secours ont aussi dû mettre en sécurité, dans la nuit, quatre personnes qui s'étaient aventurées sur des routes coupées à la circulation.

L'Argens et les autres cours d'eau sont en train de monter en raison des intempéries, et le phénomène va durer au moins jusqu'à samedi soir. Le préfet a déjà fait fermer une quinzaine de routes pour éviter que des automobilistes se retrouvent coincés dans leur voiture et soient emportés par une crue. Ce cocktail pluie-vent peut être très dangereux : on se souvient des inondations meurtrières dans l'Aude l'an dernier en octobre.

A Nice, les pompiers ont été appelés pour des chutes d'arbres et des inondations de locaux. La rupture d'un mur de soutènement a obstrué la voie d'accès à une résidence de dix habitants, relogés par la mairie. Des pompiers vérifiaient samedi matin que personne ne manque à l'appel.

Dans le Gard, une "évacuation préventive" a été faite à Saint-Ambroix au Nord d'Alès, selon la Préfecture du Gard. Le maire ouvre en ce moment un gymnase pour les riverains. L'objectif est de protéger un quartier qui pourrait subir une éventuelle montée des eaux.

Par mesure de précaution, la Préfecture du Gard a décidé de faire fermer exceptionnellement tous les établissements scolaires du département qui sont habituellement ouverts le samedi matin. La Préfecture a également décidé d'annuler, du coup, l'ensemble des transports scolaires.

En Lozère, dans les gorges du Tarn, plusieurs magasins ont été inondés selon les pompiers, intervenus également pour l'inondation d'un musée touché par la crue de l'Allier.

Des trains supprimés

À la suite des intempéries qui touchent le sud-est de la France, les TER ne circulent plus ce samedi matin sur l'axe Saint-Raphaël - les Arcs - Toulon, indique la SNCF sur son compte twitter. Des voies ferrées ont été inondées au niveau des communes du Muy et du Luc, dans le Var. La circulation est donc interrompue, dans le deux sens, "jusqu'à nouvel ordre".

Samedi et dimanche, il faudra être prudent, en particulier aux abords des Cévennes, de l'Ardèche et sur le pourtour méditerranéen, même si les pluies seront plus faibles en plaine.