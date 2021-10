Intempéries : un impressionnant épisode cévenol balaie le Sud-Est

Le Sud-Est est touché par un épisode de pluies cévenoles ce dimanche. Les départements du Gard, de la Lozère, de l'Ardèche, du Vaucluse, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance orange par Météo-France pour des risques de pluies-inondations, orages et parfois crues. Les cévennes ont été particulièrement touchées avec 365 millimètres d'eau à Villefort en un après-midi. Les précipitations devraient s'atténuer dans la nuit de dimanche à lundi indique Météo France.

Selon le dernier bulletin de Météo France, les pluies cévenoles, à caractère orageux, vont se maintenir quelques heures puis s’atténueront en début de soirée ce dimanche, le système pluvio-orageux se décalant vers l’est. Il faudra alors être attentif aux cumuls sur Vaucluse, Bouches du Rhône et Var qui pourraient être concernés par de fortes précipitations à caractère orageux. Des quantités de précipitations de l'ordre de 80 à 100 mm en moins de 3 heures sont possibles dans la nuit de dimanche à lundi sur les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse puis le Var.

Cette situation fortement orageuse et pluvieuse sur PACA se poursuit lundi. Après une accalmie en matinée, de violents orages remonteront de Méditerranée dans l'après-midi sur le Var et les Bouches du Rhône. Au cours de cet épisode, des précipitations importantes se produiront également sur les Alpes-de-Haute-Provence.

3.000 foyers privés d'électricité dans le Gard

Ce dimanche soir, 3.000 foyers sont encore privés d'électricité dans le Gard rapporte France Bleu Gard Lozère. Le département et son chef lieu a subi de fortes précipitations et des orages en fin d'après-midi, de nombreuses chaussées ont été inondées, comme à Nîmes.

Plus tôt dans la journée la Lozère a été particulièrement touchée, avec notamment 365 millimètres de précipitations à Villefort dans les Cévennes. La commune de Vialas, en Lozère, est isolée ce dimanche soir après des coulées de boue.

30 personnes mises en sécurité en Ardèche

Ce dimanche, les pompiers de l'Ardèche ont procédé à près de 150 interventions, 30 personnes surprises par la brusque montée des eaux des rivières et cours d'eau ont été mises en sécurité, s'est fait confirmer France Bleu Drôme Ardèche. C'est à Sablières que les plus forts cumuls de pluies ont été enregistrés : 337 millimètres.

La Provence pour l'instant épargnée

Ce dimanche, aucun événement marquant n'était à déplorer en Provence, mais les préfectures du Var et des Bouches-du-Rhône appellent à la plus grande prudence ce dimanche soir et lundi. Les deux départements sont placés en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages". Des vents violents, de la grêle et jusqu'à 60 mm de pluie sont attendus.

La vigilance orange pour les risques de pluie-inondation en Vaucluse a été activée par Météo France ce dimanche en fin d'après-midi. Les fortes pluies sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi. Les cumuls de pluie pourraient atteindre en 24h, 60 à 80 mm, localement 100 à 120 mm. La Préfecture du Vaucluse interdit l'accès du public au site des gorges du Toulourenc jusqu'à la levée de la vigilance.