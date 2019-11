Intempéries : une centaine d'interventions, ce samedi, pour les pompiers des Bouches-du-Rhône

Les pompiers des Bouches-du-Rhône sont notamment intervenus dans le département après les inondations provoquées par des crues, notamment à Allauch, Auriol et Meyreuil. Ils ont également été mobilisés pour prêter main forte à leurs collègues du Var et des Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône, France

Le département des Bouches-du-Rhône est toujours placé en vigilance orange, ce samedi soir, pour risque d'inondations. Il y a eu des ravinements et des cours d'eau qui ont quitté leur lit, ce qui a provoqué des dégâts sur certaines habitations. C'est le cas, notamment à Allauch et Auriol.

À Meyreuil, trente personnes ont dû être évacuées. Elles se sont retrouvées bloquées dans un haras. Et à Salon-de-Provence, les pompiers ont aidé les habitants de sept résidences située sur le bord du fleuve La Touloubre, après qu'une brèche a été repéré sur une digue. Elle a été consolidée par les services de la municipalité.

Au total, plus de 100 interventions ont été réalisées par les pompiers des Bouches-du-Rhône. Une centaine d'entre eux a été mobilisée pour prêter main forte aux pompiers varois et maralpins afin de gérer les conséquences des intempéries, notamment à Hyères, Toulon et Cannes.

Le Rhône placé en vigilance orange crue

De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a réactivé, ce samedi soir à 18 heures son centre de veille qu'elle avait fermé en milieu d'après-midi. Les services de l'État surveillent la situation sur le Rhône qui a été placé en vigilance orange crue.