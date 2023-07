Intense activité orageuse et pluie de grêlons ce mardi soir en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Plus d'un millier d'éclairs. Des chutes de grêlons gros comme des balles de ping-pong. Des pluies importantes ramassées sur une soirée. Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle ont été traversé ce mardi soir par une intense vague orageuse. Mais pas de blessés et peu degâts.