Interrompu depuis vendredi matin, le trafic des TER entre La Rochelle et Poitiers a repris. Néanmoins, la circulation est toujours délicate de et jusqu'à Paris. Pour assurer le trajet des voyageurs ayant déjà un ticket, la SNCF a mis en place un détour par Saint-Pierre-des-Corps.

Interruption des trains : les TER entre Poitiers et la Rochelle circulent à nouveau

La situation n'est toujours pas entièrement débloquée en gare de Poitiers. Si le trafic a effectivement repris entre Poitiers et La Rochelle grâce à l'utilisation de trains thermiques (qui n'utilisent donc pas l'énergie du réseau) les caténaires, elles, sont encore gelées, et compliquent les voyages en provenance et à destination de Paris.

La SNCF espère un retour à la normale ce dimanche 14 février, en début d'après-midi, grâce à une météo plus clémente. En attendant, afin d'assurer les trajets des voyageurs ayant déjà acheté leur ticket, un détour de circulation par Saint-Pierre-des-Corps a été mis en place.

Ainsi, si vous partez de La Rochelle jusqu'à Paris, vous ferez La Rochelle-Poitiers en train thermique, puis Poitiers-Saint-Pierre-des-Corps et enfin Saint-Pierre-des Corps jusqu'à Paris. Vous ferez le trajet inverse si vous partez de Paris.

La SNCF encourage tout de même tous ses clients à reporter leur voyage dans la mesure du possible.