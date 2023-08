Isère : des températures toujours élevées mais pas de record de chaleur

Après une journée record ce mardi , l'Isère a connu, mercredi 23 août, des températures plus "clémentes". La barre des 40°C n'a été franchie qu'à Sablons. Après avoir enregistré 41,8°C et battu le record absolu de température en Isère de deux dixièmes de degrés la veille, le mercure a grimpé jusqu'à 40,8°C sur la commune. Par ailleurs, il a fait 38,9°C à Grenoble et 39,8°C à Tencin d'après Météo France.

ⓘ Publicité

Seul fait notable : la température a atteint un niveau inédit pour un mois d'août à l'Alpe d'Huez. Il a fait 28°C à 1860 mètres d'altitude contre 27,3°C en 2012, le dernier record en date. "Il semblerait que les épisodes de chaleur exceptionnels se soient déplacés de la plaine vers les hauteurs", constate Denis Roy, responsable du Centre Météo France de Saint-Martin-d'Hères.

La fin des fortes chaleurs attendue vendredi

Météo France ajoute que le rafraichissement des températures n'est plus très loin. Dès vendredi, l'agence météorologique prévoit des maximales à 35°C et des minimales en-dessous de 20°C dans la nuit. Samedi et dimanche, cette tendance devrait se confirmer. Les maximales n'excèderont pas les 25°C et les minimales seraient de 17°C, selon les prévisions.