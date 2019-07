Landes : vigilance orange pour les feux de forêt

Département Landes, France

La semaine prochaine s'annonce chaude, très chaude. Dans les Landes, Météo France prévoit pour l'instant jusqu'à 41°C dans le nord du département, à Roquefort, mardi et mercredi. Un nouvel épisode de forte chaleur et peu de pluie, des conditions météo qui poussent la préfecture à placer le département en vigilance orange pour les feux de forêt, à compter de lundi et jusqu'à nouvel ordre. Une vigilance élevée avec un niveau de 3 sur une échelle de 5.

Plusieurs restrictions

Cette vigilance engendre plusieurs restrictions dans les espaces exposés des communes à dominante forestière.

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur seront interdits entre 14h et 22h, sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d'exploitation et pistes cyclables, sauf pour les personnes autorisées.

Les activités d'exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage seront suspendus entre 14h et 22h.

Les activités ludiques et sportives seront interdites entre 14h et 22h, à l'exception de celles en base de loisirs et en périmètres de plans plages.

Par ailleurs, la préfecture rappelle qu'il est interdit, sur ces mêmes espaces, et jusqu'à une distance de 200 mètres, d'utiliser du feu, de fumer et jeter des allumettes, mégots ou débris incandescents, de procéder à des incinérations, de pratiquer le camping isolé et le bivouac, de tirer des feux d'artifice publics ou privés.

Pour une question sur le niveau de vigilance, ou sur les mesures applicables, le répondeur de la préfecture des Landes : 05.40.25.40.20

Et des rendez-vous décalés

A cause des fortes températures annoncées en début de semaine, les courses de chevaux vont être décalées mardi à l'hippodrome de Mont-de-Marsan. La réunion Prenium (regroupement de huit courses de chevaux) va démarrer à 10h25 au lieu de 12h comme c'était initialement prévu. Les chevaux de course ont du mal à supporter la chaleur au delà de 30°C. Cette réunion Prenium est un événement hippique important, retransmis dans toute la France sur la chaîne Equidia.