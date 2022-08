"Je n'ai jamais vu ça de ma vie" : des habitants des Bouches-du-Rhône témoignent après les intempéries

Le calme après la tempête dans les rues de Cassis, Sausset-les-Pins, Marseille ce jeudi matin. Mais la veille, les habitants et touristes ont encore vécu une soirée compliquée avec des trombes d'eau tombées du ciel. La deuxième salve d'orages en Provence a inondé encore les rues. Témoignages.

Des "vagues d'eau" à Cassis

"Grosse tempête, avec des vagues d'eau, décrit Jennifer, salariée du restaurant Le Bounty près du port à Cassis. On a un peu l'habitude à Cassis parce qu'on est une cuve. On a pas été touchés cette fois-ci comparé à l'année dernière, la ville a pris les devants pour nettoyer tous les trottoirs et les routes."

"Il a plu que pendant une heure et la ville a débordé, explique ce jeudi matin sur franceinfo Yohan, boulanger à Cassis. Les deux accès qui amènent à la boulangerie étaient tels des torrents. C'est comme quand on fait du rafting, vous mettez un canoé, sauf qu'il n'y a pas les rochers."

"Les gens pataugeaient"

"Impressionnant, raconte de son côté David, gérant d'un restaurant-pizzeria évacué dans le 10e arrondissement de Marseille. La pluie a été tellement forte que le niveau d'eau est monté très vite. L'entrée du restaurant est un peu en pente, impossible d'empêcher l'eau de rentrer, on a dû évacuer par l'issue de secours. Les marins-pompiers sont venus et on aspiré toute l'eau qu'il y avait à l'entrée du restaurant pour qu'on puisse continuer d'évacuer parce qu'il y a avait une dame enceinte et un monsieur handicapé".

Heureusement, pas de blessés pour ce restaurateur, mais il reste surpris par la force de l'eau : "J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens ont commencé à pleurer, ils étaient inquiets, ils pataugeaient limite dans le restaurant, c'était impressionnant."