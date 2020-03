Jorge a soufflé sur l'Alsace sans faire trop de dégâts

Le vent a une nouvelle fois soufflé sur l'Alsace ce samedi 29 février, à cause de la tempête Jorge. Le Haut et le Bas-Rhin ont été placés en vigilance orange aux vents violents, mais la tempête n'a pas fait de gros dégâts.

Jorge a soufflé sur l'Alsace, mais sans faire de gros dégâts. Ce samedi 29 février en fin d'après-midi, des vents violents ont balayé le Haut et le Bas-Rhin. La pointe a été enregistrée à 107km/h, à l'aéroport d'Entzheim.

Les rafales n'ont pas provoqué de gros dégâts. Dans le Haut-Rhin, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans la nuit mais pour des opérations mineures. Dans le Bas-Rhin, les secours ont été appelés à Duttlenheim pour des dégâts matériels. 100m2 du toit du complexe sportif de la commune, rue du stade, ont été arrachés par les vents. Il n'y a pas eu de blessé.

La D66 entre Grendelbruch et la Rothlach est barrée jusqu'au lundi 2 mars à cause d'arbres tombés sur la route.

L'alerte orange aux vents violents est levée pour ce dimanche 1er mars en Alsace, mais des bourrasques de 70 à 90km/h sont à prévoir dans la soirée.

Comme la veille, la ville de Strasbourg ferme six parcs, dont Pourtalès et l'Orangerie, et les cimetières de la ville à partir de 18h ce dimanche 1er mars.