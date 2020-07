Juillet 2020 est le 2e mois de juillet le plus sec en Creuse depuis 1970

Ce n'est pas un record mais presque ! Juillet 2020 est le 2e mois de juillet le plus sec jamais enregistré en Creuse, juste derrière juillet 2016.

Juillet 2020 est le 2e mois de juillet le plus sec depuis 50 ans

Il n'a quasiment pas plu durant ce mois de juillet en Creuse. Il est tombé 10 millimètres d'eau contre 80 habituellement, durant cette période de l'année. Cela représente un déficit en pluie de 87%. D'après Météo France, juillet 2020 est le 2e mois de juillet le plus sec, jamais enregistré en Creuse depuis 1970. Il se classe derrière juillet 2016, qui détient le record historique depuis cinquante ans.

Peu de pluie et peu de jours de précipitations

Guéret détient le record de la commune creusoise où il a le moins plu en juillet. Il est tombé en tout et pour tout que trois millimètres d'eau sur la préfecture de la Creuse. A l'opposé, Felletin est en revanche la ville la plus arrosée avec 26 millimètres de pluie. Au final, deux phénomènes se sont conjugués pour faire de juillet 2020, un mois particulièrement sec. Les jours de pluie ont été rares, trois fois moins qu'un mois de juillet normal. Et il est tombé à chaque fois très peu de pluie.

Olivier Mandeix est climatologiste à Météo-France Copier

Une situation très différente de 2019

Juillet est le premier mois critique de l'année en Creuse. Jusque là, la situation n'était pas préoccupante, les six premiers mois de l'année ayant été contrairement à l'année passée, plutôt arrosés. L'arrête sécheresse pris par Magali Debatte, la préfète de la Creuse, remonte au 22 juillet alors qu'en 2019, les premières restrictions d'eau ont été mises en place dès la mi-avril.