Jusqu'à 10 centimètres de neige attendus ce week-end dans la Creuse !

L'hiver approche et la neige fait son retour dans la Creuse ! Ce week-end, une grande partie du département est concernée par des chutes de neige, avec en moyenne 1 à 5 centimètres. Et même jusqu'à 10 centimètres sur la commune de Gentioux et ses alentours.

La neige est de retour dans la Creuse ! Dès ce vendredi, quelques flocons sont tombés dans le sud du département. Et cela va continuer ce week-end d'après les prévisions de Météo-France : "On aura une limite pluie-neige aux alentours des 250-300 mètres, donc quasiment tout le département devrait être concerné par ces chutes de neige" explique Christophe Marguerat, prévisionniste au bureau Météo-France de Limoges.

Les chutes les plus intenses dans la nuit de samedi à dimanche

Entre 1 et 5 centimètres de neige sont attendus en moyenne dans le département. C'est du côté de Gentioux et ses alentours, sur le plateau des Millevaches, que les plus fortes précipitations sont attendues avec jusqu'à 10 centimètres de neige. "Pour celles et ceux qui prennent le volant, il faudra être très vigilant dans la nuit de samedi à dimanche, précise Christophe Marguerat. C'est là que les chutes seront les plus intenses dans la Creuse." Les températures resteront très fraîches jusqu'en début de semaine prochaine. Mais cela va s'adoucir à partir de mercredi avec le retour de la pluie et la disparition du risque de neige.