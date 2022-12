Jusqu'à 130 millimètres de pluie ces dernières 24 heures en Haute-Savoie

L'épisode pluvieux qui touche la Savoie et la Haute-Savoie depuis jeudi soir s'est calmé ce samedi matin. Météo France à d'ailleurs levé la vigilance orange pour pluie-inondation sur les deux Savoie. Une alerte pour crue reste activée en Haute-Savoie, où l'Arve et le Giffre ont sérieusement gonflés dans la nuit. "L'épisode s'est bien calmé pendant la nuit et est en train de totalement s'évacuer par des reliefs suisses", confirme Thomas Blanchard, météorologue indépendant et gérant du site Météo Alpes.

Des cumuls de pluie impressionnants

Aucun record de précipitation n'a été battu, mais des cumuls impressionnants de précipitation ont été observés depuis jeudi soir. "Il est tombé généralement entre 80 et 100 millimètres sur les reliefs de Savoie et de Haute-Savoie, détaille Thomas Blanchard. On a même relevé entre 120 et 130 mm du côté des Aravis et sur la haute vallée de Chamonix, du côté du Tour et de Vallorcine."

Il faut remonter à mai 2015 pour observer des cumuls de cette ampleur. Cette année là, de nombreuses vallées du nord de la Savoie et de la Haute-Savoie avaient été touchées par des inondations.