Jusqu'à 15 degrés d'écart le matin en l'espace d'une semaine en Bretagne

L'hiver joue les montagnes russes en Bretagne en ce mois de février. Ce lundi matin, les auditeurs de France Bleu Breizh Izel déclinent des températures souvent supérieures à 10° : Et même 11° à Lannion, 12° à Gouesnac'h, en sud Finistère, sous la pluie, une vraie douceur sur la région.

15° de différence le matin

Mercredi dernier, il faisait -6° à Loudéac et Pontivy. Ce lundi matin, il fait 11° pour les relevés de Météo France... Soit 15° de plus en mois d'une semaine (et on ne parle que de l'écart sur les températures matinales !). Une semaine complètement différente, le vent change de cap, et la pluie a remplacé la neige et le verglas.

Prudence tout de même à certains endroits des Côtes d'Armor, où visiblement, le froid fait encore de la résistance, affirme le service des routes du conseil départemental : "Sur le réseau secondaire, la présence de plaques de verglas résiduelle reste toujours possible."