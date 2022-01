Le thermomètre a grimpé très haut ce samedi 1er janvier au lac de la Gimone, entre la Haute-Garonne et le Gers, au grand bonheur des promeneurs du premier de l'An.

Jusqu'à 26 degrés en ressenti entre Haute-Garonne et Gers, une "chaleur exceptionnelle" ce 1er janvier

A l'ombre, le thermomètre atteint la vingtaine de degrés, au soleil, il peut monter autour de 26. Ce premier janvier aura été celui d'une exceptionnelle douceur autour du lac de la Gimone, au sud d'Auch, à la frontière entre la Haute-Garonne et le Gers. Autour, les terrasses des cafés ouverts drainent des clients avides d'un bon premier déjeuner de l'année, au soleil. Certains sont descendus jusqu'au lac, profiter d'un bon pique-nique, comme Sacha, venu en famille, profiter d'une salade maison. "On a des pas mal de jours de douceur ici, mais là c'est exceptionnel" explique-t-il.

Patrick et lui venu en moto de Toulouse, pour se balader "face au lac et ces belles montagnes". Les Pyrénées ne sont pas loin, se dessinent derrière ce plan d'eau ou personne n'ose vraiment se risquer.

A part peut-être Nicolas, il gère la base de loisirs du lac, avec un petit restaurant et des activités nautiques. "Regardez, je suis en t-shirt, lunettes de soleil, elle est pas mal la vie ici, sourit-il. J'ai pour habitude de me baigner le premier de l'An, ce sera peut-être un peu plus facile cette année". Mais pas aisé pour autant, l'eau ne dépasse pas les 10 degrés.

Christian, un des employés ne l'accompagnera peut-être pas. Lui profite du soleil dans une chaise longue en attendant les clients, en t-shirt et lunettes de soleil. "Mes enfants sont en Belgique, où le temps est pourri, donc moi je suis très bien ici!"

La base de loisirs attire en tout cas quelques touristes, venus profiter de cette exceptionnelle chaleur de l'hiver. "Si ce n'est pas inquiétant, c'est très sympathique" conclut Patrick, le motard. L'idée du réchauffement climatique n'est jamais très loin en ce début d'année aux températures peut-être un peu trop agréables.