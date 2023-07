Jusqu'à 40 degrés dimanche en Provence : "Notre corps a du mal à s'adapter" (Christian Clot, explorateur)

Ce week-end, la Provence va connaître plusieurs journées de fortes chaleurs. Dimanche, les 40 degrés seront atteints autour de Draguignan. Le préfet du Var a déclenché le niveau 2 du plan chaleur pour mettre en garde à la population. "Je suis d'accord avec lui, estime Christian Clot, explorateur-chercheur installé à Marseille. On ne s'adapte pas très bien à la chaleur extrême. Notamment au niveau du cerveau. On est moins apte à prendre de bonnes décisions. Il faut faire attention et ne pas faire trop d'activités".

Christian Clot maitrise parfaitement le sujet. Dans le cadre de la mission "Deep Climate", avec 20 explorateurs, ce chercheur a testé notre résistance à la chaleur dans le désert du Néfoud en Arabie Saoudite. "On était sous 45 degrés à l'ombre en journée et jusqu'à 55 degrés au soleil, explique le chercheur. Il faut du temps pour s'adapter. Nous devons changer nos comportements, boire de l'eau régulièrement et puis réfléchir à son habitat. Il faut falloir penser à s'installer dans le chaud pour le futur".