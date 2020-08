Jusqu'à 40° ce vendredi en Bretagne

Il va faire chaud, très, très chaud ce vendredi en Bretagne. Le plus chaud ? En forêt de Brocéliande.

A Port Manec'h comme ailleurs, on va rechercher l'ombre

On va atteindre les 40° en Bretagne ce jeudi, à l'ombre des arbres centenaires de la légendaire forêt de Brocéliande. C'est là, selon Météo France, qu'il va faire le plus chaud dans la région alors que le Morbihan est en vigilance jaune à la canicule, comme l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. 45 départements sont en vigilance orange.

Globalement, dans les Côtes d'Armor, il va faire de 29 à 35°, dans le Finistère de 26° (dans le Léon) à 35°, et de 33 ° à 40° dans le Morbihan. Il fera 38 ° à Rennes.

Dans les Côtes d'Armor

26 dans le Trégor

27 dans le Goélo et à Saint Brieuc

32 à Quintin

33 à Callac

34 à Loudéac

Dans le Finistère

21 à Ouessant

23 à Morlaix

25 à Crozon

26 à Brest

30 à Châteaulin, en baie de Concarneau et à Penmarc'h

33 à Quimper

34 à Quimperlé

Dans le Morbihan

27 à Groix

31 à Lorient

33 à Quiberon

34 à Langonnet

35 à Vannes, Pontivy, Locminé

40° en forêt de Brocéliande

Ce jeudi, c'était à Brest qu'il faisait le plus frais en France à 18 heures selon Météo France.

Samedi, les températures en Bretagne ne devraient pas excéder les 26 à 33° (dans l'est du Morbihan). Les orages sont attendus dès mardi matin avec une baisse des températures.