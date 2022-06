Jusqu'à 40°C en Haute-Garonne en fin de semaine, les seuils de canicule pourraient être dépassés en Occitanie

34 à 38°C et même 40 par endroits, notamment en Haute-Garonne. Dès mercredi et jusqu'à la fin de la semaine, une vague de chaleur venant d'Espagne va toucher notre région. Et les minimales ne descendront pas sous la barre des 20 degrés, ce qui fait craindre une canicule avec des températures élevées, même la nuit.

Pour se protéger et faire face à cette vague de chaleur, hydratez-vous, portez un chapeau et essayez de limiter vos sorties et vos activités physiques, surtout l'après-midi. Ces conseils sont d'autant plus valables pour les personnes âgées, plus fragiles.

Antoine cherche l'ombre au Jardin des plantes de Toulouse et il a ses habitudes pour souffrir le moins possible de la chaleur. "Je ferme les volets très tôt, j'aère très tard, énumère-t-il. Je privilégie les endroits verts, plutôt que d'être en ville, où il y a du monde et de la pollution.

"Si je sors, c'est tôt le matin", dit Annie, et pour Nadia, c'est toute une réorganisation quand le mercure grimpe : "J'ai installé un lit dans mon garage parce qu'il fait plus frais. Je mouille aussi des paréos, des écharpes à mettre autour de la tête, du cou, et si je peux, je vais à la piscine." Nous devrions retrouver des températures de saison en fin de semaine, dans le week-end.