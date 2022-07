Jusqu'à 41 degrés attendus lundi en Dordogne

L'épisode caniculaire n'est pas terminé et devrait même connaître un record ce lundi en Dordogne : c'est la journée la plus chaude de l'Ouest du pays. Météo France passe la Dordogne en vigilance rouge avec 14 autres départements.

Les plus fortes températures se feront sentir à 16h avec la maximale à Terrasson avec 41 degrés. A Périgueux, il fera 40 degrés, et à Sarlat, 39 degrés. C'est à Thiviers et Jumilhac-le-Grand que les températures sont les plus basses : 37 degrés.

La nuit de lundi à mardi sera particulièrement chaude : à 23h, les températures seront toujours au-dessus de la barre des 30 degrés. Ce n'est que le lendemain que l'on pourra un peu respirer : Météo France prévoit une chute brutale de température de 10 à 15 degrés dans l'Ouest et le Sud-ouest du pays. Dans l'après-midi du mardi, à Terrasson, il fera 33 degrés, tandis qu'à Thiviers, il fera 28 degrés.