L'air pollué à l'ozone en Alsace ce lundi

La chaleur intense, le manque de vent et le trafic routier vont faire grimper les taux d'ozone ce lundi 10 août dans toute l'Alsace. Les personnes sensibles doivent limiter leurs sorties.

Le "seuil d'information" de la population est atteint. Les plus vulnérables, les sportifs, les ouvriers qui travaillent en plein air, sont invités à modérer leurs efforts. Les personnes âgées et les jeunes enfants doivent éviter les sorties l'après-midi, aux heures les plus chaudes.

La ville de Strasbourg a installé des fontaines dans l'espace public © Radio France - Corinne Fugler

La chaleur et l'absence de vent a fait grimper le taux d'ozone. La qualité de l'air est "médiocre" depuis plusieurs jours sur la carte d'ATMO Grand Est. Il a fait 34° en plaine d'Alsace samedi après-midi et dimanche. Météo France prévoit 35° ce lundi 10 août dans la région.

L’ozone se développe essentiellement à partir des émanations du trafic routier et des industries, associées à un fort rayonnement solaire et à des températures élevées, rappelle l'association de surveillance de la pollution atmosphérique.

Ce weekend, l'indice de la qualité de l'air en Alsace est "médiocre" : 7 sur une échelle de 10, qui va de "très bonne" (1) à "très mauvaise" (10). La situation pourrait s'améliorer mardi 11 août avec l'arrivée des orages.