Météo France vient de lever l'alerte orange neige-verglas sur les départements picards de la Somme, l'Oise et l'Aisne. Quelques centimètres de neige sont tombés ce vendredi matin. Aucune perturbation majeure n'a été observée dans la Somme.

L'alerte orange neige-verglas levée dans la Somme, l'Oise et l'Aisne

Vous vous êtes peut-être réveillés sous les flocons ce vendredi matin dans les départements de la Somme, de l'Aisne ou de l'Oise. Dans la Somme, il est tombé quelques centimètres de neige sans avoir de conséquences sur la circulation. L'alerte orange neige-verglas a été levée à la mi-journée par Météo France dans la Somme, l'Oise et l'Aisne mais les départements restent en vigilance jaune.

Une centaine d'agents du département de la Somme ont été mobilisés pour saler les routes. Ce vendredi matin, les plus grandes difficultés ont été notées dans les secteurs de Doullens et Bernaville où les fortes rafales de vents ont crée des congères (ndlr : tas de neige), indiquaient les pompiers et les services de l'État. "Des averses de neige ou de grésil pourront encore donner ponctuellement des chutes de neige", indique la préfecture de la région des Hauts-de-France ce vendredi en début d'après-midi.

Par précaution, les transports scolaires ont été suspendus jusqu'à 14 heures comme la circulation des poids lourds sur les axes secondaires du département. La vitesse a également été réduite de 20 km/h sur les autoroutes et voies limitées à 130 km/h et 110 hm/h.

