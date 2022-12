L'Alsace en vigilance orange neige et verglas à partir de mercredi

L'épisode de neige et de pluies verglaçantes devrait touché l'Alsace à compter de la nuit de mardi à mercredi. Météo France a place le Bas-Rhin et le Haut-Rhin en vigilance orange à partir du mercredi 14 décembre à minuit. Au total, 28 départements du nord et de l'Est de la France seront concernés .

Selon Météo France, la perturbation donnera de la neige avec des quantités de l'ordre de 2 à 5 centimètres en moyenne et de 5 à 10 centimètres par endroits avec de la pluie verglaçante par intermittence. Météo Suivi Alsace précise que cet épisode de pluies-verglaçantes devrait toucher le Haut-Rhin, voire la moitié sud du Bas-Rhin. Dans la moitié nord du Bas-Rhin, il devrait plutôt y avoir des chutes de neige, qui cumuleront plusieurs cm.