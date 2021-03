La vigilance jaune vent violent et orages se maintient en Alsace ce vendredi 12 mars et devrait s'étaler sur l'ensemble du week-end prévient Météo France. Les rafales vont atteindre les 100km/h, surtout entre 11 heures et 16 heures et demie.

