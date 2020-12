L'année 2020 est la plus chaude enregistrée à Annecy depuis 1876

L'année 2020 est la plus chaude enregistrée en France depuis 1900 d'après Météo France, et même carrément depuis 1876 à Annecy en Haute-Savoie.

C'est un triste record battu : 2020 est l'année la plus chaude jamais enregistrée par Météo France depuis 1900. La valeur moyenne sur l'ensemble du pays atteignant 14°C. En Haute-Savoie, c'est carrément l'année la plus brûlante depuis 1876.

12,4 °C à Annecy

La valeur moyenne pour l'année 2020 dans la préfecture de Haute-Savoie grimpe à 12,4°C, soit un dixième de degré de plus par rapport au précédent record de 2018. "Un dixième de degré, ça reste significatif sur une année" explique Gilles Brunot, directeur adjoint de Météo France Alpes Nord.

"La courbe elle fait peur. Elle monte à toute allure, depuis 10 ans on a pris un demi degré. C'est énorme."

"C'est assez impressionnant quand on regarde la courbe de voir l'augmentation de la température : elle est vraiment forte depuis une dizaine d'années" confie le météorologiste. Plus un demi degré Celsius en 10 ans à Annecy, "c'est énorme" d'après Gilles Brunot et la preuve incontestable du réchauffement climatique. "Il y a de la variabilité d'une année sur l'autre, mais lorsque l'on fait la moyenne sur 10 ans, c'est flagrant" explique le directeur adjoint de Météo France Alpes Nord.

Avec presque 150 ans de données climatiques à Annecy, le constat est sans appel : les trois dernières années sont les plus chaudes depuis 1876.