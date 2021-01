L'année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée en France avec 14°C de températures moyennes annuelles. La Drôme et l'Ardèche ne font pas exception.

L'année 2020 : la plus chaude jamais enregistrée dans la Drôme et en Ardèche

L'année 2020, exceptionnelle, à tous niveaux. Le coronavirus a-t-il déréglé nos thermomètres ? Jamais, dans l'histoire contemporaine, il n'était monté si haut dans la Drôme et en Ardèche.

Un record de chaleur absolu

L'année 2020 est la plus chaude jamais enregistrée en France depuis les premiers relevés de température en 1900. La température moyenne annuelle atteint 14°C battant ainsi le précédent record de 2018 à 13,9°C. La Drôme et l'Ardèche enregistrent également des niveaux records.

Stations par stations, les records tombent ou sont atteint. Seule la station du Cheylard fait office d'exception : elle vient de vivre la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Le thermomètre a grimpé en moyenne 1,2°C au-dessus des normales.

Valence-Chabeuil n'enregistre les températures que depuis 1997 certes mais avec 14,5°C de températures moyennes à l'année, elle bat un record. Mirabel en Ardèche, où l'on mesure les températures depuis 1930, atteint pour sa part le record de 2019 avec 14,5°C de moyenne. Le record de 2018 est lui aussi atteint à Montélimar.

Une année chaude dopée par un été caniculaire. La commune du Puy-Saint-Martin a enregistré un record absolu de chaleur : 41,2°C. C'est historique depuis le début des prises de températures en 1969.

Tous les mois au-dessus des normales sauf...

La fraîcheur et la neige qui tombe en cette fin décembre ne permet pas de rattraper cette année exceptionnellement chaude. Le mois de février enregistre trois degrés de plus que les normales. Les mois de janvier, avril et mai complètent le quatuor de tête. Seul le mois d'octobre échappe à la règle : les températures observées sont en moyenne 1 à 2 degrés en-dessous des normales.

À ces températures exceptionnelles s'ajoutent également un déficit en haut observé sur les six premiers mois de l'année. Un phénomène qui semble se répéter plus fréquemment depuis quelques années attestant d'un accroissement du dérèglement climatique.