L'année 2022 est la plus chaude jamais enregistrée en Lorraine

12,5 degrés à Nancy, tout comme à Metz, 11,9 à Epinal. Les moyennes annuelles en Lorraine ont atteint des niveaux jamais vus depuis que Météo France enregistre des données. Entre 1,4 et 1,5 degré de plus au-dessus des moyennes habituelles, quelque soit l'endroit où vous habitez dans la région. Le record, détenu par l'année 2020 est donc désormais dépassé. Seul le mois d'avril semble avoir été plus froid que la normale, et janvier, dans une moindre mesure dans les Vosges. "Mais en octobre, par exemple, les moyennes sont de 3 à 4 degrés au-dessus des normales", confie Marc Didaillet, prévisionniste et climatologue à Météo France.

Une situation qui tend en plus à s'accentuer sur les dernières années. "Sept des 10 années les plus chaudes sont recensées après 2010", détaille Marc Didaillet. Avec des phénomènes même inédits et impressionnants, comme cette série, entamée le 11 juillet, de 35 jours de suite à plus de 25 degrés, "ce qui est considéré comme une journée chaude chez nous". Habituellement, ce type de série prend fin en 11 à 13 jours et encore, celle de l'été 2022 ne prend fin que le 15 août, seule journée très légèrement en-dessous. "Mais on aurait pu atteindre les 45 jours sans le 15 août", confie le prévisionniste.

Ensoleillement record

Autre record majeur constaté en cette année 2022, celui de l'ensoleillement. Le soleil a brillé environ 2 200 heures sur la région, explosant la moyenne habituelle de plus de 500 heures, et battant le record détenu par l'année 2003 et la fameuse canicule.

Sécheresse élevée

Evidemment, l'un des autres marqueurs de cette année 2022, c'est la sécheresse particulièrement intense, jusqu'au mois de juillet , où les déficits en eau ont atteint les 95% à Nancy. Le mois d'avril et surtout l'automne ont permis de rééquilibrer un peu les compteurs, mais le déficit reste de 15% à la fin de l'année 2022. A l'exception du département des Vosges, qui parviennent à rester à l'équilibre.

Mois de décembre particulier

Signe de cette année 2022 très atypique, le mois de décembre a clôturé 365 jours de météo anormale par une situation également spéciale, là encore sur le front des températures. D'une chute à -12/-16 degrés le 17 décembre, on est repassé immédiatement sur un flux de sud-ouest pour atteindre un pic à 14-17 degrés le 31 décembre. "Si on compare la deuxième et la troisième décade de décembre : la température moyenne sur la deuxième est de -1, et de 10 degrés pour la troisième", explique Marc Didaillet.