L'Ardèche en vigilance orange pluie-inondation

Ardèche, France

L'alerte entre en vigueur à partir de 16 heures ce vendredi après-midi : vigilance orange pluie-inondation pour le département de l'Ardèche. Météo-France évoque un épisode cévenol intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée. Les perturbations les plus importantes sont attendus ce vendredi après midi avec un vent de sud/sud-est en provenance de Méditerranée qui devrait souffler en tempête sur le plateau ardéchois avec des rafales entre 100 et 120 km/h.

La nuit prochaine et demain matin, de fortes pluies passagèrement orageuses devraient donner des intensités de 10 à 20 mm/h sur les Cévennes, ce qui porterait les cumuls attendus sur la totalité de l'épisode à 250-300 mm localement sur les Cévennes. S'agissant d'un épisode cévenol bien typé, ces forts cumuls devraient concerner uniquement les Cévennes au-dessus de Vallon-Pont-d'Arc et Largentière. Les débordement vers la vallée du Rhône et la zone Montélimar-Le Teil récemment touchée par un tremblement de terre devraient donc rester limités (de l'ordre de 50-70 mm) et se produire plutôt demain.

La Lozère, le Gard et le Var sont également concernés par cette vigilance orange pluie-inondation.