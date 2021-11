Les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne sont en vigilance orange ce lundi en raison d'un risque neige-verglas, et en vigilance jaune en raison d'un risque d'avalanches.

L'Ariège et la Haute-Garonne en vigilance orange neige-verglas

Attention aux routes verglacées en Haute-Garonne et en Ariège

Treize départements sont en vigilance orange ce lundi matin, dont la Haute-Garonne et l'Ariège. Ces deux départements sont en vigilance orange neige-verglas jusqu'à 12h, et en vigilance jaune pour les avalanches.

"Cet événement ne présente pas de caractère exceptionnel, précise Météo France. Toutefois, ce type d'événement particulièrement perturbant pour les activités nécessite une vigilance particulière, notamment pour la basse et moyenne montagne sur les Pyrénées."

Epais manteau neigeux et plaques de glace

Le manteau neigeux est désormais épais sur les Pyrénées avec des accumulations dépassant largement 1m au-dessus de 1700m et avec des déplacements dus au vent. En montagne, les températures sont très froides, souvent inférieures à -10°C au-dessus de 2000/2200m. A 5h, la couche atteint 138 cm à Maupas (31), un sommet frontalier du Luchonnais ou encore 108 cm au Port-d'Aula (09) et 2 cm à Saint-Girons (09). En aval du relief, comme par exemple sur le plateau de Lannemezan, à la faveur de quelques éclairies nocturnes, les gelées deviennent fréquentes et des plaques de glace se forment par endroit sur les chaussées.

Des plaques de glace sont ainsi à prévoir sur les chaussées encore humides et/ou enneigées avec des conditions de circulation restant très délicates jusqu'en fin de matinée "d'où le maintien en vigilance orange des quatre départements pyrénéens jusqu'à aujourd'hui 12h", explique Météo France .

Une vigilance orange pour un risque fort d'avalanche est toujours en cours sur les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.